Das 15 cotadas que integram o índice, sete subiram e oito desceram, lideradas pela Jerónimo Martins, que caiu 2,28% para 20,58 euros.

A Greenvolt liderou as subidas e avançou 5,74% para 8,29 euros, no dia em que as suas novas ações começaram a ser negociadas na bolsa, depois de a empresa de energias renováveis ter concluído um aumento de capital de quase 100 milhões de euros, com a procura a ascender a 186,8% da oferta.

As principais bolsas europeias encerraram a sessão no 'vermelho', com Frankfurt a descer 1,40%, Milão 0,95%, Paris 0,61% e Madrid 0,43%, enquanto a bolsa de Londres fechou inalterada.

