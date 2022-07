Das 15 cotadas que integram o PSI, seis subiram e nove desceram. O BCP destacou-se nas descidas ao recuar 2,61% para 0,14 euros.

O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, reduziu o prejuízo para 262,6 milhões de zlotys (56,6 milhões de euros) no primeiro semestre, cerca de metade do registado no mesmo período de 2021, anunciou hoje o banco polaco.

Nos primeiros seis meses de 2021, o Bank Millennium tinha obtido um resultado líquido negativo de 511,6 milhões de zlotys (-112,7 milhões de euros), segundo um comunicado enviado à comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nas subidas, a Greenvolt somou 1,94% para 8,40 euros.

No resto da Europa, Milão caiu 1,04%, Frankfurt 0,86%, Paris 0,42%, Madrid 0,20% e Londres fechou estável.

