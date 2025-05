PSI em máximos de quase 11 anos com BCP a subir 2,17% e Sonae a cair 4,35%

Lisboa, 14 mai 2025 (Lusa) -- A bolsa de Lisboa negociava em alta, com o PSI em máximos de quase 11 anos, as ações do BCP a subirem 2,17% e as da Sonae a descerem 4,35%.