Das 16 cotadas que integram o índice PSI, oito ficaram em baixa, seis em alta e duas inalteradas (Sonae e Ibersol).

O BCP registou uma descida de 2,84% para 0,30 euros, após uma subida 5,99% na sessão anterior.

Nas subidas, a Navigator destacou-se ao avançar 3,49% para 4,09 euros.

As principais bolsas europeias terminaram com desempenhos divergentes. Londres subiu 0,24% e Milão 0,12%, mas Frankfurt caiu 0,56%, Madrid 0,33% e Paris encerrou com uma ténue variação negativa de 0,01%.

