PSD tem "muitas dúvidas" sobre plano e analisará "com responsabilidade" se for Governo

O PSD manifestou hoje "muitas dúvidas" que o plano de reestruturação do Governo aprovado pela Comissão Europeia resolva os problemas de sustentabilidade da TAP, comprometendo-se, se for Governo, a "analisá-lo com responsabilidade".