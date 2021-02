O valor faz parte de um total de mil milhões de dólares (820 milhões de euros) gastos com empresas registadas em Moçambique, nas obras do complexo industrial e infraestruturas associadas em Afungi, província de Cabo Delgado.

O número global representa um incremento da ordem dos 50 milhões em relação à última atualização em dezembro de 2020.

O investimento naquilo que é designado como "conteúdo local" - no sentido de serem aquisições feitas dentro do país - vão continuar a crescer, decorrendo a fase de construção do empreendimento que vai começar a exportar gás liquefeito em 2024.

"O nosso foco, em parceria com o Governo Moçambicano, é aumentar a competitividade das companhias locais para maximizarmos as oportunidades para a participação local", referiu Thomas Rodriguez, gestor de Conteúdo Local da Total, citado no comunicado.

Segundo a petrolífera, as oportunidades de negócio para 2021 incidem "no fornecimento de bens e serviços nas áreas de saúde e segurança no trabalho, recursos humanos, construção, manutenção, mecânica, restauração, hotelaria, gestão de acampamentos, transporte e equipamentos elétricos e de escritório".

A Total pretende também desenvolver iniciativas de capacitação através de um Programa de Desenvolvimento Empresarial que, "será lançado em breve", referiu.

O empreendimento em construção em Afungi, Palma, é o maior investimento privado de África, que enfrenta a ameaça de ataques armados que grassam na província de Cabo Delgado há três anos.

No final de 2020, os ataques aproximaram-se do perímetro de obras, obrigando a Total a reduzir o pessoal até que haja um reforço das condições de segurança - tema que tem sido tratado com o Estado moçambicano.

No entanto, apesar das ameaças, a empresa tem mantido o prazo de 2024 para início de produção.

LFO // SB

Lusa/fim