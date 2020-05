"No contexto da nossa resposta à covid-19, é provável que fosse útil haver medidas que permitam que o açúcar fique mais acessível às famílias", afirmou, em conferência de imprensa, o presidente da APAMO, João Jeque.

A indústria açucareira está entre as que mais estão a ser afetadas pela crise provocada pela covid-19 e, alguns pontos do país, chegaram a ser registados casos de escassez e subida do preço do produto, principalmente o açúcar castanho.