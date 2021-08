O órgão de estatísticas do Governo brasileiro destacou que a produção da indústria acumulou uma subida de 6,6% nos últimos 12 meses.

No que se refere aos dados apenas de junho de 2021 na comparação com o mês de maio, porém, a produção industrial brasileira mostrou variação nula (0,0%).

"Em maio, houve uma volta ao campo positivo após três meses de queda e a indústria igualava o patamar de antes da pandemia, mas esse resultado não revertia as perdas anteriores. Com essa variação nula em junho, o setor permanece no patamar pré-crise, mas no resultado desse mês observa-se uma predominância de taxas negativas entre as atividades industriais", explicou André Macedo, gerente da pesquisa citado num comunicado do IBGE.

Segundo o pesquisador, o menor dinamismo do setor está ligado aos efeitos da pandemia de covid-19 no processo de produção e na economia.

"Há, no setor industrial, uma série de adversidades por conta da necessidade das medidas de restrição, como a redução do ritmo produtivo, a dificuldade de obtenção de matérias-primas e o aumento dos custos de produção", disse.

"Pelo lado da demanda, ou seja, observando a economia como um todo, há também uma taxa de desocupação alta, o que traz uma consequência para a massa de salários. São fatores que não são recentes, mas ajudam a explicar esse comportamento da produção industrial", acrescentou.

Na comparação de junho de 2021 com o mesmo mês de 2020, o setor industrial avançou 12%.

As principais influências desse resultado foram registadas por veículos motorizados, reboques e carroçarias (81,5%), metalurgia (47,7%) e máquinas e equipamentos (52,5%).

André Macedo, do IBGE, ressaltou que as taxas altas se devem, em grande medida, à baixa base de comparação, uma vez que, em junho do ano passado, várias unidades produtivas do país sentiam os efeitos do isolamento social para conter a pandemia de covid-19.

"Em 2020, a economia e o setor industrial foram muito atingidos pelos efeitos da pandemia. A base de comparação baixa faz com que, nas comparações interanuais, os resultados sejam de crescimento alto e com espalhamento das taxas positivas pelas atividades", concluiu.

