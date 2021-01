O comportamento positivo deste indicador da atividade económica alemã deveu-se à evolução favorável da construção e da indústria transformadora, sublinhou o Destatis em comunicado.

Além disso, o Ministério da Economia, ao analisar a evolução da indústria alemã, considerou que esta está a ser menos afetada pelas restrições da segunda onda da pandemia de covid-19, que foram postas em prática desde o mês de novembro.

Em outubro, a produção industrial cresceu em cadeia 3,4% e contraiu-se 2,7% na comparação com igual mês do ano anterior.

"As perspetivas para o setor continuam a ser influenciadas pela evolução da pandemia e pelos encerramentos ('lockdown'), mas a carteira de pedidos de encomendas e a confiança dos empresários melhoraram recentemente. Isso aponta para que a indústria, ao contrário do que aconteceu no início do ano passado, esteja a ser menos afetada pelas medidas" de combate à pandemia, lê-se no comunicado.

