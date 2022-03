A produção total de 311.352 unidades de veículos ligeiros, camiões e autocarros no país em fevereiro representa também uma queda de 21,7% nos dois primeiros meses de 2022 face ao mesmo período de 2021.

O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, disse em conferência de imprensa que em fevereiro o setor ainda foi afetado pela variante Ómicron do coronavírus e pelos problemas logísticos na cadeia de fornecimento de peças do setor, que se arrastam desde o ano passado.

"Já esperávamos uma taxa menor, mas, com a Ómicron sob controlo, esperamos dar um impulso na produção em março", disse o dirigente, que também apontou entre os fatores que afetaram a produção o menor número de dias úteis devido aos feriados de Carnaval.

O Brasil, maior produtor de veículos da América Latina, exportou cerca de 41,5 mil unidades em fevereiro, 49,6% a mais do que em janeiro e 25,4% a mais que no mesmo mês de 2021.

Em valores, as exportações totalizaram 732 milhões de dólares (670,7 milhões de euros) em fevereiro, 21,4% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e fevereiro, o país embarcou 69.157 veículos para o exterior, um aumento de 17,3% face aos dois primeiros meses de 2021 e que em valores equivale a cerca de 1,3 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros).

O Brasil fabricou 2,25 milhões de veículos em 2021, 11,6% mais do que em 2020, tendo em conta os efeitos da pandemia e da crise global dos microchips, que também afetou as cadeias de produção do país.

CYR // VM

Lusa/Fim