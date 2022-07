Alexandra Moutinho apresentou hoje o estudo "Mine 2022", que se foca nas maiores empresas do setor ("Top 40"), descrevendo 2021 como um ano excecional para a indústria, em que os lucros cresceram 27% para 159 mil milhões de dólares (aproximadamente o mesmo em euros), valor que se prevê que diminua 1% em 2022.

"A perspetiva é de crescimento de receitas, mas também de crescimento de custos e redução das margens", adiantou a responsável da consultora, durante o 2.º Fórum Banca & Mineração, organizado pela Bumbar Mining, que decorreu hoje em Luanda.

A especialista apontou também o desequilíbrio entre a oferta e a procura de minerais críticos como uma oportunidade para Angola, que possui 36 dos 51 minerais críticos identificados a nível mundial, tendo em conta a importância destes na transição energética e descarbonização.

A Agência Internacional de Energia estima que a procura anual por minerais críticos para as tecnologias de energia limpas ultrapasse os 400 mil milhões de dólares (395 mil milhões de euros, ao câmbio atual) até 2050, o que equivale atualmente às receitas anuais do carvão, indicou.

Alexandra Moutinho assinalou que a procura de minerais críticos está a aumentar "de forma galopante", havendo um enorme desajustamento do lado da oferta, sendo outro dos desafios a grande volatilidade dos preços.

Por exemplo, o lítio aumentou 280% em 2021, o cobalto, 119% e o cobre, 26%.

A indústria mineira tem vindo por seu lado a adaptar-se a mais riscos, mais escrutínio e maior volatilidade, bem como padrões de exigência mais elevada para os operadores, e uma postura regulatória mais assertiva, salientou a diretora da PwC em Angola.

Em 2021, as "top 40" viram as suas receitas aumentar 32% e os lucros, 27%.

As transações de ouro representaram 70% do total, mas está também a crescer o peso dos minerais críticos que atingiram os 27% em 2021, sendo o valor das transações 159% acima do que se registava em 2019.

Estes minerais são usados em toda a cadeia de valor do ciclo da energia de baixas emissões: lítio, níquel, cobalto e grafito para armazenamento de energia; cobre e alumínio para transmissão de energia; e silicone, urânio e terras raras para produção de energia solar, eólica e nuclear.

