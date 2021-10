"Estamos num processo de negociação com o Governo. Há dois meses o primeiro-ministro comprometeu-se a honrar com as nossas reivindicações. Depois de um silêncio de dois meses e com a greve no setor da saúde, o Governo lançou o processo negocial com uma nova proposta", disse Yasser Turé.

Para Yasser Turé, o que se passou "não é correcto" e "coerente" por parte do Governo, tendo em conta o compromisso do primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam.

"Decidimos apresentar uma contra proposta, mas passados duas semanas não obtivemos resposta", disse.

O também presidente da comissão negocial salientou que pretende que o Governo tenha em conta as reivindicações da central sindical e as aplique já no Orçamento Geral de Estado para 2022, para que seja um ano de "paz social".

A UNTG apresentou um caderno reivindicativo de 16 pontos ao Governo, seis das quais de ordem financeira.

A greve vai decorrer até 31 de Outubro.

A central sindical tem convocado, desde Dezembro de 2020, ondas de greves gerais na função pública, para exigir do Governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo dos atuais 50.000 francos cfa (cerca de 76 euros) para o dobro.

