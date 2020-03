Principais bancos centrais anunciam ação para facilitar acesso a dólares Vários bancos centrais, incluindo a Reserva Federal (Fed) norte-americana, o Banco Central Europeu (BCE), o Banco do Japão e o Banco de Inglaterra, anunciaram hoje uma ação coordenada para facilitar o acesso a dólares. economia Lusa economia/principais-bancos-centrais-anunciam-acao-para_5e74e7ad54821b1985b0f4fb





"Para melhorar a eficácia dos acordos de troca de divisas e fornecer financiamentos em dólares norte-americanos, estes bancos centrais concordaram em aumentar a frequência das operações com vencimento a sete dias de semanais para diárias", indicaram em comunicado o BCE, a Fed, o Banco do Japão, o Banco de Inglaterra, o Banco do Canadá e o Banco Nacional Suíço.

O BCE indicou que as operações de financiamento em dólares com vencimento em 84 dias continuam a ser semanais.

As alterações terão efeito a partir de segunda-feira, 23 de março e vão durar "pelo menos até ao final de abril", detalharam as instituições, numa altura em que a procura de dólares registou um forte aumento nos últimos dias, devido aos receios relacionados com a crise do coronavírus.

Esta ação coordenada destina-se, em particular, a "atenuar a tensão nos mercados mundiais de financiamento, contribuindo dessa forma para reduzir os efeitos da tensão na oferta de crédito às famílias e às empresas", segundo o comunicado.

