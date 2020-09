Segundo o documento, Tomás Matola testou positivo após efetuar várias visitas a províncias do país para promover as linhas de financiamento disponibilizadas pelo Governo, através do BNI, para pequenas e médias empresas face aos impactos da covid-19.

"O presidente encontra-se sob cuidados médicos na sua residência, onde observa total isolamento", acrescenta a nota, que avança ainda que o resultado positivo do teste foi obtido na manhã de hoje.