"Espero que o ano de 2022 seja um ano muito melhor e que consigamos, ultrapassando as diferentes dificuldades e problemas que resultam desta pandemia, retomar o crescimento da economia e garantir que o essencial das propostas estratégicas do Governo para os próximos anos possa ser realizado plenamente", augurou o chefe de Estado.

Numa mensagem após receber os tradicionais cumprimentos de Ano Novo do Governo, o chefe de Estado cabo-verdiano lembrou que o país estava numa trajetória de sustentabilidade, com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e com fortes investimentos sociais e na infraestruturação do país.

Entretanto, notou que a pandemia de covid-19 veio trazer "perturbações enormes" no funcionamento global da economia do país, com fortes impactos sanitários e sociais.

Por isso, considerou que a pandemia acaba por ser um "cisne branco" no processo de desenvolvimento do arquipélago, mas disse esperar que seja debelada este ano, com o esforço de todos, do Governo, dos cidadãos e de toda a sociedade cabo-verdiana.

"Para que possamos garantir a retoma da normalidade e a continuidade do processo de desenvolvimento global do país", perspetivou, dizendo que, apesar da pandemia e da crise por ela provocada, o país conseguiu realizar duas eleições em 2021 (legislativas e presidenciais).

"O que demonstra a solidez das instituições democráticas do país. Garantimos o essencial da estabilidade social no país e foram tomadas medidas corajosas no sentido de fazer face aos problemas provocados por esta pandemia", salientou José Maria Neves.

Nos tradicionais cumprimentos de Ano Novo, o Governo foi representado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e pelos ministros de Estado, Fernando Elísio Freire, da Justiça, Joana Rosa, da Educação, Amadeu Cruz, e da Modernização do Estado e da Administração Púbica, Edna Oliveira.

Durante esta semana, o Presidente da República de Cabo Verde está a receber os tradicionais cumprimentos de Ano Novo das entidades e organismos nacionais, além do corpo diplomático acreditado no país.

Esta a primeira vez que o antigo primeiro-ministro José Maria Neves recebe os cumprimentos enquanto chefe de Estado, depois da posse em 09 de novembro, após ser eleito à primeira volta das presidenciais em 17 de outubro.

RIPE // LFS

Lusa/Fim