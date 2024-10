A lista, elaborada pela Hurun Report Inc, unidade de investigação sediada em Xangai e considerada a Forbes chinesa, avalia a fortuna de Guo em quatro mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros).

A Fosun, que soma uma dívida equivalente a cerca de 30,5 mil milhões de euros, desfez-se já de milhares de milhões de euros em ativos nos últimos anos, à medida que enfrenta crescentes dificuldades de financiamento nos mercados chinês e internacional.

O valor das ações da Fosun International Limited, a principal unidade do grupo cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong, caiu mais de 5% nos últimos 12 meses.

Um dos maiores conglomerados do setor privado da China, o grupo comprometeu-se este ano a acelerar a venda de ativos não essenciais, para reduzir o seu endividamento, e concentrar-se nos ativos que geram mais receitas.

A Fosun realizou, nos últimos dez anos, uma série de aquisições além-fronteiras, adquirindo em Portugal a seguradora Fidelidade, uma participação de quase 30% no banco Millennium BCP e mais de 5% da REN - Redes Energéticas Nacionais.

O grupo pretende agora reduzir a sua dívida em 10 mil milhões de yuan (1,27 mil milhões de euros) por ano, nos próximos dois a três anos, e melhorar o seu perfil financeiro, anunciou em março o vice-presidente Wang Qunbin, durante a apresentação do relatório de contas.

"Vamos abandonar alguns negócios não essenciais, concentrando-nos em ativos que são sustentáveis e previsíveis", disse Wang. "A Fosun planeia transformar-se numa empresa mais [financeiramente saudável] e sustentável", apontou.

O relatório da Hurun revelou um cenário económico mais desafiador para os multimilionários chineses: apenas 1.094 empresários ultrapassaram os 5 mil milhões de yuan (648 milhões de euros) em riqueza pessoal, uma queda de 12%, em relação a 2023.

A riqueza total dos empresários incluídos nesta lista diminuiu 10%, para 21 biliões de yuan (2,7 biliões de euros).

No topo da lista surge pela primeira vez Zhang Yiming, fundador da ByteDance, empresa-mãe da aplicação de partilha de vídeos TikTok, com uma fortuna avaliada em 350 mil milhões de yuan (45,36 mil milhões de euros).

O "rei da água engarrafada", Zhong Shanshan, com uma fortuna de 340 mil milhões de yuan (44,07 milhões de euros), cedeu o primeiro degrau do pódio dos multimilionários chineses, depois de quatro anos no topo da lista.

Em terceiro lugar está Ma Huateng, fundador da empresa de videojogos e redes Tencent, com 315 mil milhões de yuans (40,8 mil milhões de euros), após um aumento de 13% da sua riqueza.

Huang Zheng, fundador da Pinduoduo, o gigante chinês do comércio eletrónico e operador da aplicação internacional Temu, caiu para o quarto lugar, com 245 mil milhões de yuan (31,75 mil milhões de euros), afetado por uma diminuição de 9% do seu património.

Por cidades, Pequim, Xangai e Shenzhen têm o maior número de empresários na lista, com 115, 112 e 108, respetivamente.

JPI // VQ

Lusa/Fim