O pedido de Xi Jinping ao líder do executivo de Macau, Ho Iat Seng, foi feito em Hong Kong, onde ambos estiveram presentes para as celebrações do 25.º aniversário do regresso da ex-colónia britânica à soberania chinesa.

Numa reunião com o chefe do Governo de Macau, Xi Jinping exortou as autoridades igualmente a aplicarem "esforços incessantes na prevenção e controlo de epidemias", segundo um comunicado das autoridades da região administrativa especial chinesa.

Ao mesmo tempo, pediu que o Governo de Macau avance "resolutamente com uma diversificação económica adequada" e que maximize "os esforços para manter a estabilidade social".

JMC // LFS

Lusa/Fim