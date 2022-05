Presidente angolano autoriza contrato de 34,1 ME para construção de centro de formação de jornalistas

O Presidente angolano autoriza a celebração do contrato no valor global de 14,7 mil milhões de kwanzas (34,1 milhões de euros) para a construção do Centro de Formação de Profissional de Jornalistas (Cefojor) na província do Huambo.