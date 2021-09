Presidente angolano autoriza 10,8 ME para comprar apartamentos para magistrados

O Presidente angolano autorizou uma despesa de 10,8 milhões de euros, no âmbito do reequilíbrio financeiro, para a compra de 54 apartamentos com vista a dar "acomodação condigna" a juízes dos tribunais superiores, magistrados judiciais e do Ministério Público.