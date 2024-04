Esta informação foi transmitida aos jornalistas meia hora depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter saído do Palácio de Belém e remetido para "mais logo" a divulgação da composição completa do XXIV Governo Constitucional.

"Foi uma boa reunião, falámos de muitos temas, quanto à composição do Governo, saber-se-á mais logo", afirmou Luís Montenegro, numa curta declaração aos jornalistas, à saída da primeira reunião semanal com o chefe de Estado depois de ter tomado posse há dois dias.

Luís Montenegro chegou ao Palácio de Belém às 18:04, apenas acompanhado pelo chefe de gabinete, Pedro Perestrelo Pinto, e saiu perto das 19:30.

Há uma semana, quando Luís Montenegro saiu de uma curta audiência com Marcelo Rebelo de Sousa para lhe entregar a proposta de 17 ministros, a nota no site da Presidência da República com a composição do executivo foi divulgada poucos minutos depois.

A audiência de hoje foi a primeira reunião semanal entre os dois e, por essa razão, foi possível à comunicação social recolher imagens.

À chegada a Belém, Montenegro trazia uma pequena pasta na mão e apenas desejou "boa tarde" aos jornalistas.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, empossou na terça-feira o primeiro-ministro e depois os 17 ministros do executivo minoritário formado por PSD e CDS-PP, na Sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, 23 dias depois das eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

O XXIV Governo Constitucional só ficará completo com a posse dos secretários de Estado, marcada para sexta-feira, às 18:00, no Palácio Nacional da Ajuda.

