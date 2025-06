"É com profundo pesar que o Governo de Timor-Leste recebeu a notícia do desastre aéreo em Ahmedabad. A perda de tantas vidas, incluindo cidadãos de países amigos com os quais mantemos laços históricos e de cooperação, entristece-nos profundamente", afirma, em comunicado, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Ágio Pereira.

"Manifestamos a nossa mais sincera solidariedade ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano, bem como aos familiares de todas as vítimas desta tragédia", acrescenta Ágio Pereira, também porta-voz do Governo timorense.

O voo AI171 da Air India, que partiu de Ahmedabad para Londres Gatwick com 242 passageiros a bordo, sofreu um acidente após a descolagem.

De acordo com os mais recentes dados das autoridades indianas, o desastre com o Boeing 787 fez 268 mortos, 27 dos quais nos edifícios em que embateu antes de se incendiar.

Segundo as autoridades, há apenas um sobrevivente entre as 242 pessoas que seguiam a bordo, um Boeing 787-8 Dreamliner, o "topo de gama" do fabricante norte-americano: um homem que viajava no lugar 11A e que foi transportado para o hospital.

Entre os passageiros que seguiam no avião, 169 são cidadãos indianos, 53 britânicos, um canadiano e sete portugueses, de acordo com informações da companhia aérea.

O Presidente timorense, José Ramos-Horta, também apresentou condolências às autoridades da Índias e aos familiares das vítimas, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

"Acompanhamos com empatia os esforços das autoridades indianas para prestar assistência aos sobreviventes", afirma o chefe de Estado.

