"Analisámos as últimas partidas e estamos preparados. Portugal tem uma boa seleção e sabemos muito sobre eles, mas teremos de levar isso para o campo. Ficámos um pouco aquém no primeiro jogo, mas já passou", apontou o técnico, em conferência de imprensa.

Três dias depois do empate frente à França (0-0), vencedora em 1988, Portugal regressa ao Estádio Sihot, em Trencin, na Eslováquia, para encarar a Polónia no sábado, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), ao passo que França e Geórgia jogam à mesma hora em Zilina, numa ronda que pode apurar os georgianos para os quartos de final e afastar os polacos.

Portugal divide o segundo lugar do Grupo C com a França, ambos com um ponto, a dois da Geórgia, que começou com um triunfo sobre a Polónia (2-1), garantido nos descontos.

"É impossível esconder que temos opositores duros pela frente. A Geórgia foi complicada de defrontar, mas França e Portugal colocam outros problemas e, antes do torneio, tinha dito que eram os favoritos do grupo. Felizmente, empataram sem golos na jornada inicial, algo que aumenta as nossas hipóteses de continuar a lutar para passar o grupo", vincou.

Apesar de ligeiros problemas físicos com os avançados Filip Szymczak e Wiktor Bogacz, Adam Majewski descartou que haja muitas novidades no 'onze' inicial polaco e criticou o trabalho da equipa de arbitragem liderada pelo suíço Alessandro Dudic na última partida.

"Houve detalhes, sorte e decisões arbitrais a pender para a Geórgia. Depois de consultar árbitros estrangeiros, acho que a falta sobre o Michal Rakoczy [no lance do 2-1] devia ter sido punida. Depois, um futebolista da Geórgia chutou a bola para longe no fim do jogo e não levou o segundo cartão amarelo. Já para não falar de uma situação na área contrária com o Michal Gurgul, que poderia ter dado grande penalidade para nós. Faltou-nos essa sorte, que mudava o resultado, o nosso humor e a avaliação que fizeram do jogo", atirou.

Os dois primeiros colocados das quatro 'poules' acedem à fase a eliminar da 25.ª edição do Europeu de sub-21, na qual a equipa nacional já foi finalista vencida em 1994, 2015 e 2021, estando a final marcada para 28 de junho, no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.

