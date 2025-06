"É um bonito torneio e tenho grande vontade de poder disputá-lo. Tenho outras expectativas em comparação com quando estava noutras equipas, mas com muita vontade, muita ilusão de competir com os melhores e tentar fazer boa figura", assumiu o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, em declarações à FIFA.

O Inter Miami defronta os egípcios do Al Ahly, no sábado, o FC Porto, na quinta-feira, e os brasileiros do Palmeiras, no dia 24 de junho, numa competição que junta 32 formações até 13 de julho.

"Vêm equipas muito grandes de todo o mundo, o que mobiliza muita gente em todo o planeta. São equipas que têm jogadores muito importantes e que as pessoas gostam de ver", acrescentou o avançado de 37 anos.

Messi, que se estreou como sénior pelo FC Barcelona em 16 de novembro de 2003, na inauguração do Estádio do Dragão, no Porto, considera que o Mundial de clubes é "uma boa oportunidade para desfrutar e ver os melhores".

De igual modo, o argentino acredita que esta é a melhor oportunidade para os clubes sul-americanos testarem o seu valor frente a grandes emblemas europeus, "equipas que são potencias a nível mundial, uma referência".

"É uma oportunidade para competir com elas e uma boa experiência tanto para o jogador que o disputa como para o adepto que vai ao estádio", completou o vencedor de três mundiais de clubes, conquistados ao serviço do FC Barcelona, no anterior formato, em 2009, 2011 e 2015.

