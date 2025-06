Burns, de 28 anos, que ocupa o 22.º lugar do ranking mundial, conseguiu a terceira melhor volta de sempre nos 10 'majors' disputados no Oakmont Country Club de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Este registo foi suficiente para chegar ao primeiro lugar, com um agregado de 137 golpes (três abaixo do par), menos um do que J.J. Spaun, que não foi além de uma volta com 72 pancadas (duas acima), e menos dois do que o norueguês Viktor Hovland, que na sexta-feira completou o percurso com 68 tacadas.

Numa jornada interrompida pela chuva, o norte-americano Bryson DeChambeau, que em 2024 venceu este 'major' pela segunda vez, falhou o 'cut', com um total de 150 golpes (10 acima) e um surpreendente 91.º lugar, tal como o antecessor, o seu compatriota Wyndham Clark, campeão em 2023, com um total de 148 pancadas (68.ª posição).

O norte-americano Scottie Scheffler, atual líder do ranking mundial e que somou o seu terceiro 'major' ao vencer o mais recente PGA Championship, ocupa um modesto 23.º posto, com um agregado de 144, a sete golpes do líder, mesmo assim à frente do norte-irlandês Rory McIlroy, que soma cinco triunfos em 'majors', incluindo o US Open, em 2011, e o Masters, já este ano, e segue no 45.º lugar, com 146.

O norte-americano Brooks Koepka, campeão em 2017 e 2018, mas que falhou os 'cut' este ano no Masters e no PGA Championship, 'caiu' do terceiro para o oitavo posto, com 142 pancadas.

No limite do 'cut', quando ainda 13 golfistas vão completar a segunda volta hoje, quando o a 125.ª edição do torneio for retomada, incluindo o sul-africano Thriston Lawrence, que ocupava o segundo lugar, está o inglês Matt Fitzpatrick, vencedor em 2022, com 147 pancadas.

JP // JP

Lusa/Fim