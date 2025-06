Durante a conversa, Putin informou Trump sobre as suas recentes conversações com os líderes do Irão e de Israel e reiterou a proposta de Moscovo de procurar soluções mutuamente aceitáveis para a questão nuclear iraniana, precisou o conselheiro dos Negócios Estrangeiros do Presidente russo, Yuri Ushakov.

"A perigosa escalada da situação no Médio Oriente esteve, naturalmente, no centro da troca de opiniões" entre os dois chefes de Estado, declarou Ushakov à comunicação social, após a conversa de Putin e Trump.

"Vladimir Putin, tendo condenado a operação militar contra o Irão, expressou sérias preocupações com a possível escalada do conflito", prosseguiu Ushakov, alertando para "consequências imprevisíveis para toda a situação no Médio Oriente".

Putin também reiterou a disponibilidade russa para realizar possíveis esforços de mediação e observou que a Rússia havia proposto medidas "visando encontrar acordos mutuamente aceitáveis" durante as negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano.

"A abordagem assente em princípios e o interesse da Rússia num acordo permanecem inalterados", disse Ushakov.

Trump descreveu a situação regional como "muito alarmante", indicou Ushakov, mas reconheceu "a eficácia" dos ataques de Israel a alvos no Irão.

Os dois líderes não descartaram um possível retorno às negociações sobre o programa nuclear iraniano, de acordo com Ushakov.

Segundo o conselheiro russo, Putin informou Trump sobre a aplicação de acordos durante as negociações de paz em Istambul entre as delegações russa e ucraniana, incluindo a troca de prisioneiros de guerra.

"O nosso Presidente observou que está em curso uma troca de prisioneiros de guerra, incluindo feridos graves e prisioneiros de guerra com menos de 25 anos de idade", referiu Ushakov, além de expressar disponibilidade para continuar as negociações com os ucranianos.

Por seu lado, Trump "manifestou interesse num rápido fim do conflito russo-ucraniano", precisou, acrescentando que Putin também deu a Trump os parabéns pelo 79.º aniversário.

ANC // EJ

Lusa/Fim