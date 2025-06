Em Trencin, na Eslováquia, a equipa das 'quinas' sentenciou o encontro ainda na primeira parte, com dois golos de Geovany Quenda, aos 16 e 24 minutos, Henrique Araújo, aos 30, e Paulo Bernardo, aos 41, tendo, no segundo tempo, Rodrigo Gomes avolumado a vitória, aos 63.

Com este triunfo, depois do empate 0-0 na estreia com a França, Portugal lidera o agrupamento com os mesmos quatro pontos dos gauleses, que hoje venceram a Geórgia (3-2), próxima adversária lusa, na terça-feira, que é terceira com três pontos, enquanto a Polónia continua em 'branco', no quarto e último lugar, e já está eliminada.

