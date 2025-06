O documento, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que regula a bolsa de valores de Lisboa, refere que os dividendos serão pagos a partir de 25 de junho, através do Novo Banco.

Em 28 de maio, os acionistas da Martifer aprovaram, em assembleia-geral, este dividendo, no âmbito da proposta para aplicação de resultados da empresa, relativos ao exercício de 2024.

Os detentores de títulos da Martifer deram ainda luz verde à aplicação de 7,5 milhões de euros "para cobertura dos resultados transitados negativos", sendo que para outras reservas foram alocados 3,6 milhões de euros.

Os acionistas acabaram por não votar em todas as propostas previstas na convocatória, visto que "no início da Assembleia Geral Anual, a acionista I'M SGPS, S.A. apresentou um requerimento à mesa, no sentido de serem retirados da ordem de trabalhos os pontos 6, 7 e 8, cuja inclusão havia sido por si requerida e aceite, requerimento esse que a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deferiu", segundo o comunicado.

Em causa estava a fixação em 13 do número de membros do Conselho de Administração, a eleição de dois novos vogais e uma alteração de estatutos relacionada.

Foram ainda aprovados os documentos de prestação de contas de 2024, realizada a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, deliberada a aquisição e alienação de ações próprias e aprovada a política de remunerações.

O grupo Martifer opera em Portugal e no estrangeiro em áreas como a construção metálica, a indústria naval e as energias renováveis.

VQ (ALN) // CAD

Lusa/Fim