Em Salvador, num relvado ensopado pela chuva, o Cruzeiro não foi além de um 'nulo', somando os mesmos 24 pontos do Flamengo, primeiro classificado do Brasileirão, que vai disputar o Mundial de clubes e fica com esta jornada em atraso.

A formação comandada por Jardim, que jogou toda a segunda parte em inferioridade numérica pela expulsão de Eduardo, por ter lesionado gravemente Jamerson, aos 43 minutos da primeira parte, beneficiou da vitória por 3-0 do Bahia no terreno do Bragantino, agora terceiro colocado, com 23 pontos.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, segue no quarto posto, com 22 pontos, tendo também o seu jogo desta ronda adiado pela presença no Mundial, no qual vai defrontar o FC Porto, no domingo, para o Grupo A.

