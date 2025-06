Spaun, de 34 anos, que disputa apenas pela segunda vez o torneio, no seu nono 'major', destacou-se no Oakmont Country Club de Pittsburgh, na Pensilvânia, com quatro 'birdies' (uma abaixo do par do buraco), concluindo a jornada inaugural da 125.ª edição do US Open com menos um golpe do que o sul-africano Thriston Lawrence, segundo classificado.

Os sul-coreanos Si Woo Kim e Sungjae Im e o norte-americano Brooks Koepka, campeão em 2017 e 2018, mas que falhou os 'cut' este ano no Masters e no PGA Championship, seguem igualados no terceiro posto, com 68 pancadas (duas abaixo).

Bryson DeChambeau, que em 2024 venceu este 'major' pela segunda vez, necessitou de 73 golpes para terminar o percurso, ocupando o 49.º posto, juntamente com o também norte-americano Scottie Scheffler, atual líder do ranking mundial e que somou o seu terceiro 'major' ao vencer o mais recente PGA Championship.

O norte-americano Wyndham Clark, campeão em 2023, o inglês Matt Fitzpatrick, vencedor em 2022, e o norte-irlandês Rory McIlroy, que soma cinco triunfos em 'majors', incluindo o US Open, em 2011, e o Masters, já este ano, seguem entre os 62.ºs, com 74.

JP // JP

Lusa/Fim