Esta informação consta do portal da transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

O portal consiste numa base de dados eletrónica na qual podem ser consultadas informações sobre titularidade, gestão e meios de financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social sob jurisdição do Estado português.

De acordo com os dados disponíveis, no ano passado a Global Media Group (GMG) registou prejuízos de 17.706.221 euros, sendo que os resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos ascenderam a 14,5 milhões de euros negativos.

Segundo os indicadores financeiros disponibilizadas no portal, os rendimentos totais no ano passado ascenderam a 37,7 milhões de euros, uma subida de cerca de 1% face aos 37,3 milhões de euros registados em 2019.

No ano passado, o passivo total da dona do Diário de Notícias (DN) e do Jornal de Notícias (JN) totalizava 52,5 milhões de euros (61,2 milhões de euros em 2019).

O capital social era de 8,3 milhões de euros em 2020.

Em 2018, a Global Media registou prejuízos de 9,1 milhões de euros, um agravamento face ao resultado negativo de 4,5 milhões de euros de 2017.

Os rendimentos totais em 2017 ascenderam a 43,6 milhões de euros, valor que subiu ligeiramente no ano seguinte para 43,8 milhões de euros, invertendo a tendência em 2019.

ALU // MSF

Lusa/Fim