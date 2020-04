"Por conta desta redução do nível de atividade das empresas, durante a vigência do estado de emergência, o setor empresarial moçambicano registou perdas de faturação estimadas em 6,1 mil milhões de meticais ", afirmou Paulo Oliveira, vice-presidente do pelouro da política financeira da CTA, a maior confederação empresarial do país.

Paulo Oliveira falava durante uma conferência de imprensa, em Maputo, convocada para avaliar o impacto do novo coronavírus para o setor privado e do estado de emergência em vigor no país desde 01 de abril.