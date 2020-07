De acordo com os dados do relatório, o IPT, que cobre cerca de 90% do total da despesa turística registada no país, atingiu os 106,09 pontos de abril a junho, em pleno período de estado de emergência em Cabo Verde (29 de março a 29 de maio, diferenciado por ilhas), para conter a pandemia de covid-19.

Trata-se de um aumento homólogo de 0,3% face ao segundo trimestre de 2019 (105,79 pontos) e uma quebra de 3% tendo em conta o IPT do primeiro trimestre deste ano (109,34 pontos), mas que o Instituto Nacional de Estatística explica com o "padrão de sazonalidade".