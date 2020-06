De acordo com a tabela com os preços máximos dos combustíveis, o maior aumento de preço regista-se no petróleo (11,65%), seguido do gasóleo para eletricidade (9,41%), gasóleo marinho (9,07%), gás butano (7,43%), gasóleo (6,86%), gasolina (6,54%).

O gasóleo normal, por exemplo, sobe de 62,70 escudos (50 cêntimos do euro) para 67 escudos (60 cêntimos) um litro, enquanto a gasolina passa de 79,80 escudos (71 cêntimos) para 89,10 escudos (80 cêntimos do euro).