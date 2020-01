Preços de produtos importados por Cabo Verde diminuíram 1,7% em dezembro -- INE Os preços dos produtos importados por Cabo Verde diminuíram 1,7% em dezembro de 2019, valor inferior em 3,0 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, segundo dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano. economia Lusa economia/precos-de-produtos-importados-por-cabo-verde-_5e283a38ee210512b2c3327d





De acordo com os dados do Índice de Preços do Comércio Externo, a diminuição dos preços dos produtos importados ocorreu em todas as categorias, nomeadamente bens de consumo (-0,8%), bens intermédios (-5,8%), bens de capital (-0,2%) e combustíveis (-0,8%).

Comparativamente ao mês de dezembro de 2018, o INE constatou que o índice de preço da importação diminuiu 4,4%.