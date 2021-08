O crude europeu negociava hoje à tarde no International Exchange Futures de Londres a 65,67 dólares, uma descida em relação ao valor de 68,19 dólares que tinha ao encerrar na quarta-feira. Com esta descida, o preço do petróleo recuava para níveis de maio.

A expansão da variante Delta do coronavírus na Ásia e em diversas regiões com baixas taxas de vacinação contra a covid-19 aumentou o pessimismo sobre o ritmo da recuperação na procura.

O reforço do dólar, a moeda em que são feitas as transações de petróleo no mercado de futuros, também afetou as operações, segundo analistas.

Segundo a consultora Rystad Energy, as restrições internacionais no setor da aviação são um dos principais fatores que impedem uma maior recuperação na procura de combustíveis.

