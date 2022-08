Os dados publicados pela DGERT, que se referem aos pré-avisos de greve comunicados no âmbito do Código do Trabalho, mostram que, dos 666 entregues entre janeiro a julho, 572 ocorreram no setor privado e 94 no setor empresarial do Estado.

Os dados correspondem aos pré-avisos comunicados, mas podem não corresponder às greves efetivamente realizadas, já que algumas podem ter sido suspensas.

Tendo em conta apenas o mês de julho, foram comunicados 34 avisos prévios de greve, face a 63 no mesmo mês de 2021.

O número de pré-avisos em julho (34) compara ainda com 180 registados no mês anterior.

Em julho todos os pré-avisos de greve ocorreram fora do setor empresarial do Estado, a maior parte dos quais no setor dos transportes e armazenagem, e foram decretados serviços mínimos em 31% dos casos.

