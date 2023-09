"São bem-vindos, convido-os a virem", afirmou o chefe de Estado moçambicano, ao intervir no "Investiment Luncheon Summit", um almoço que juntou empresários, políticos, administradores e personalidades norte-americanas para, segundo a organização, "ligar as indústrias africanas com investidores globais", criando "oportunidades de crescimento económico e desenvolvimento".

"Em Moçambique temos três portos feitos - podemos ter mais do que três -, Maputo, Beira e Nacala. Nacala é o mais profundo e estão ligados por corredores", detalhou, ao intervir neste encontro, organizado pela norte-americana National Forum for Black Public Administrators (NFBPA), em parceria com o Presidente do Malaui, Lazarus Chakwera, que também esteve presente, juntamente com o primeiro-ministro do Lesoto, Sam Matekane.

Os líderes dos três países africanos encontram-se em Nova Iorque para a 78.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que arrancou hoje, este fórum, que juntou investidores e personalidades de raízes africanas, foi o mote para tentar atrair a atenção dos decisores norte-americanos, com Filipe Nyusi a elencar, além da agricultura, pescas e turismo, também a extração mineira e a produção de eletricidade.

Numa lógica de integração regional, o chefe de Estado moçambicano recordou que o país já tem corredores logísticos fundamentais que ligam os portos no oceano Indico ao interior do continente africano e aos países vizinhos, dando como exemplo o Malaui, já que dos 900 quilómetros do Corredor de Nacala, 250 quilómetros atravessam o país vizinho.

"Para ligar os nossos países, já temos estruturas", sublinhou Filipe Nyusi.

A propósito destas ligações, o Presidente do Malaui explicou que aquele Governo está a desenvolver com os países vizinhos de Moçambique, Tanzânia e Zâmbia, um único posto de controlo fronteiriço, para facilitar as trocas comerciais.

Lazarus Chakwera, que é também coorganizador do evento, sublinhou o "potencial criativo" do continente e apontou que a "educação é a chave para o desenvolvimento" de África, através da juventude.

"África é a vossa terra mãe e não há nada mais importante do que investir na nossa terra e torná-la melhor", apelou, neste encontro em Nova Iorque, o presidente do Malaui.

