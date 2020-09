Numa mensagem que colocou na sua conta oficial na rede social Facebook, Jorge Carlos Fonseca recordou que tomou posse, pela primeira vez, como Presidente da República de Cabo Verde, em 09 de setembro de 2011, então com "uma grande ambição de servir o país e os cabo-verdianos".

"Pretendia servir o país também com paixão e determinação, num propósito de dar passos a caminho de um Cabo Verde desenvolvido e próspero, num prazo que não fosse muito longo ou distante. Com independência e espírito de cooperação institucional, com sentido de moderação e equilíbrio, postura construtiva e crítica, estando sempre junto das pessoas, das comunidades, dos cidadãos, dos cabo-verdianos", assumiu.