Portugal tornou-se democracia plena, mas o mundo é menos democrático - relatório Portugal foi um dos três países que passou a viver em "democracia plena", num cenário global de queda nos índices de desempenho democrático para o nível mais baixo desde 2006, segundo um relatório da revista The Economist. economia Lusa economia/portugal-tornou-se-democracia-plena-mas-o_5e288c89ee210512b2c354ac





Em 2019, um em cada dois países vivia em democracia (48,4%), mas apenas 5,7% estão numa "democracia plena", um valor que caiu de 8,9% em 2015, em grande parte por os Estados Unidos terem deixado de pertencer a essa categoria, desde 2016, ano em que chegou ao poder o Presidente Donald Trump, de acordo com o Índex de Democracia em 2019, do departamento de Inteligência da revista britânica The Economist.

Segundo este relatório anual, no ano passado, Portugal foi um dos três países (juntamente com o Chile e a França) que entrou para o 'ranking' de 22 países (em 22.º lugar) que atingiram os valores necessários para serem considerados "democracias plenas", enquanto Malta foi o único país a abandonar esta tipologia, sendo relegada para o patamar das "democracias com falhas", a par de outros 53 países, incluindo os Estados Unidos.