Portugal retira candidatura de João Leão à liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade

O Governo português anunciou hoje ter retirado a candidatura do ex-ministro das Finanças João Leão ao cargo de diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), num acordo com o Luxemburgo, que também abdicou do seu candidato.