Portugal reforçou em 2019 posição de país que mais vende a Cabo Verde Portugal reforçou em 2019 o estatuto de país que mais vende a Cabo Verde, com uma quota de 42% do total das importações cabo-verdianas, um crescimento de 3,5% face a 2018, segundo dados compilados hoje pela Lusa. economia Lusa economia/portugal-reforcou-em-2019-posicao-de-pais-que_5e3ab4a2ec64cc12b3882673





De acordo com o relatório Estatísticas do Comércio Externo de Cabo Verde em 2019, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano, as importações feitas pelo país insular atingiram no último ano um novo máximo histórico, de 78.301 milhões de escudos (709 milhões de euros), aumentando 2,7% face a 2018.

As exportações de bens e serviços de Portugal para Cabo Verde, com um peso de 42% do total (face aos 40,6% de 2018), ascenderam a 32.886 milhões de escudos (298 milhões de euros).

Em valor, as exportações portuguesas para Cabo Verde cresceram quase 2.000 milhões de escudos (17,4 milhões de euros).

Depois de Portugal, na lista dos países que mais vendem a Cabo Verde surgem os Países Baixos, com 12,5% do total, e Espanha, com 10,5%.

Os combustíveis lideram o ranking de produtos mais importados por Cabo Verde, com 11,8% do total, seguidos de reatores e caldeiras (7,5%), veículos automóveis (6,4%), máquinas e motores (5,9%), ferro e suas obras (5,5%), cereais (4,5%), leite (4,2%), plásticos (3,5%), carnes e miudezas comestíveis (3,3%) e bebidas alcoólicas (3,0%).

No sentido contrário, as exportações cabo-verdianas, que sofreram em 2019 uma quebra de 14% face ao ano anterior, descendo para 6.071 milhões de escudos (55 milhões de euros), voltaram a ter Espanha como principal destino.

As vendas a Espanha representaram 77,5% do total das exportações em 2019 (contra 78,4% do total em 2018), no valor de 4.705 milhões de escudos (42,5 milhões de euros).

As conservas de peixes (60,7%), os peixes, crustáceos e moluscos (16,2%) e o vestuário (10,6%) foram os produtos mais exportados por Cabo Verde em 2019.

PVJ // VM

Lusa/Fim