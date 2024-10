O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisou que os BT a leiloar hoje vencem em 19 de setembro de 2025 (cerca de 11 meses).

No anterior leilão comparável, em 19 de junho, Portugal colocou 650 milhões de euros em BT a 11 meses à taxa média de 3,420%, inferior à registada no leilão precedente com esta maturidade realizado em 17 de abril (3,457%).

A procura totalizou 1.622 milhões de euros, 2,5 vezes o montante colocado.

A agência que gere a dívida portuguesa prevê que o financiamento através de Bilhetes de Tesouro deve aumentar em 2024, "de uma estimativa no terceiro trimestre de 3.400 milhões de euros para 4.800 milhões de euros", de acordo com a atualização, para o 4.º trimestre de 2024, do Programa de Financiamento da República Portuguesa, divulgado em setembro.

Nessa atualização, o IGCP adiantou que estavam previstos dois leilões de BT no quarto trimestre do ano, ambos com um montante indicativo de 750 milhões de euros a 1.000 milhões de euros.

O primeiro leilão, agora confirmado, ocorre hoje e o segundo está agendado para 20 de novembro.

MC (MES) // MSF

Lusa/Fim