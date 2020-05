Em março, as importações de Portugal para a China aumentaram 97,3%, em relação a fevereiro, registando-se uma compra de produtos no valor de 287 milhões de dólares (258 milhões de euros).

Portugal exportou em março para a China produtos no valor de 200 milhões de dólares (180 milhões de euros), mais 28,7%, relativamente ao mês anterior.

De acordo com dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau, com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, as trocas comerciais em março entre Lisboa e Pequim ascenderam a 488 milhões de dólares (440 milhões de euros), mais 61,8% se comparado com o mês anterior.

Em relação ao primeiro trimestre deste ano, as trocas comerciais entre Portugal e a China registaram uma descida de 13,7%, no valor de cerca de 1,4 mil milhões de dólares (cerca de 1,2 mil milhões de euros).

A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum Macau.

As exportações dos países lusófonos para a China cresceram em março 0,7%, e a importação de produtos chineses aumentou 128,7% em relação ao mês anterior, segundo os mesmos dados, disponíveis na página do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau).

JMC // PJA

Lusa/Fim