O relatório de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) angolano referente ao segundo trimestre de 2021, aprovado hoje pelo parlamento, refere que a participação de Portugal foi de 6%, representando um aumento de 17% em comparação com o mesmo período de 2020.

A China foi o principal fornecedor de Angola, neste período, atingindo um valor comercial de 276 mil milhões de kwanzas (494 milhões de euros), o que representou uma participação de cerca de 8% sobre o total fornecido.

A participação chinesa no referido trimestre traduziu-se num aumento de 86% em relação ao período homólogo.

Pelo menos cinco países, nomeadamente a Itália, Índia, Togo, Argentina e Hong-Kong aumentaram significativamente os seus fornecimentos a Angola nesse período, comparativamente ao anterior.

O documento apresentado na quarta-feira ao parlamento angolano pela ministra das Finanças, Vera Daves, foi aprovado hoje, após a sua discussão, na sequência da sexta reunião plenária extraordinária referente à quinta sessão legislativa da quarta legislatura.

Segundo o relatório, no trimestre em análise, as receitas de capital do país ascenderam ao valor de 774,7 mil milhões de kwanzas (1,3 milhões de euros), correspondendo a uma execução de 12% do valor anual estimado e uma participação sobre a receita total do trimestre de 24%.

As receitas de alienações registaram uma arrecadação de cerca de 8,3 mil milhões de kwanzas (14,8 milhões de euros), representando um aumento significativo acima dos 100%, face ao período homólogo e uma execução de 5% face ao valor total estimado.

Os deputados aprovaram também, nesta plenária que terminou hoje, o projeto de resolução para a ratificação do Acordo de Cooperação entre a República de Angola e o Governo da República Democrático do Congo no domínio da Segurança e Ordem Pública.

O projeto de resolução que aprova, para a ratificação, o protocolo entre o Ministério do Interior da República de Angola e o Departamento de Polícia da República da África do Sul em matéria de cooperação policial e o projeto que aprova a ratificação do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos Direitos das Pessoas com Deficiência em África foram igualmente aprovados nesta sessão.

DYAS // VM

Lusa/Fim