Em 20 de outubro, Portugal, França e Espanha alcançaram um acordo para acelerar as interconexões energéticas entre os três países, um "Corredor de Energia Verde", com uma ligação por mar entre Barcelona e Marselha (BarMar) e outra, terrestre, entre Celorico da Beira e Zamora (CelZa).

Segundo o acordo conhecido em 20 de outubro, estas ligações seriam para transportar hidrogénio verde, no futuro, mas teriam a possibilidade de, no imediato, transportarem também gás.

Segundo fontes oficiais do governo espanhol, o projeto entretanto trabalhado por equipas técnicas, com o objetivo de o candidatar a financiamento europeu, só contempla a possibilidade do hidrogénio na ligação conhecida como BarMar.

Isto porque o financiamento europeu para projetos novos, de raiz, só é possível para o hidrogénio verde, disseram as mesmas fontes.

Já em relação ao CelZa, ainda segundo as fontes do executivo espanhol, o projeto deverá manter a possibilidade de transportar gás, até uma percentagem limitada, por poder ser considerado um projeto de modernização ou 'upgrade' de outro já existente.

As mesmas fontes sublinharam que estão em causa projetos que vão levar ainda "uns bons anos" e que o BarMar não poderia ser encarado como solução para a crise energética atual, com ameaça de problemas de abastecimento de gás na Europa central, mas antes como resposta para um contexto futuro, de maior autonomia da União Europeia (UE) em termos de energia.

Neste encontro de Alicante estarão os primeiros-ministros de Portugal e Espanha, António Costa e Pedro Sánchez, o Presidente de França, Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Os três países vão solicitar financiamento europeu para estas ligações, numa candidatura que tem de ser apresentada até 15 de dezembro.

Os fundos europeus podem chegar a financiar até 50% do projeto, segundo as mesmas fontes.

Em 10 de novembro, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, afirmou que Portugal tem de esgotar todas as possibilidades de financiar a nível europeu o reforço das interligações energéticas, para que o projeto não "se transforme num ónus" para os consumidores portugueses.

Duarte Cordeiro explicou que a estimativa de custos para a terceira interligação de gás entre Portugal e Espanha (o CelZa), feita pela REN - Redes Energéticas Nacionais, é de 300 milhões de euros, e que o tempo estimado para execução é de cerca de 30 meses, após Declaração de Impacto Ambiental positiva.

O acordo alcançado por Portugal, Espanha e França em outubro prevê também o reforço das ligações para transporte de eletricidade.

Este encontro sobre as ligações energéticas entre a Península Ibérica e França decorre hoje de manhã e antecede a 9.ª Cimeira dos Países do Sul da União Europeia.

Este grupo é conhecido como MED9 e dele fazem parte Portugal, Espanha, Itália, França, Malta, Grécia, Chipre, Eslovénia e Croácia.

Na agenda da cimeira do MED9, que decorre durante a tarde, também em Alicante, está uma sessão de trabalho dedicada à "autonomia estratégica" da Europa, "com foco na energia", e outra sobre "governação económica", que deverá dedicar-se mais em concreto à revisão das regras fiscais comunitárias, segundo as fontes do governo espanhol.

MP (MPE) // PDF

Lusa/Fim