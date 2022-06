O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, José Rui Velez Caroço realçou que a "cooperação no domínio policial e da segurança é extraordinariamente importante à luz da cooperação geral bilateral que Portugal tem com a Guiné-Bissau", referindo-se ao programa estratégico de cooperação assinado entre os dois países em janeiro de 2021.

"No que toca nomeadamente à consolidação e preservação do Estado de Direito, de defesa dos direitos humanos, é absolutamente fundamental o setor de segurança e as forças policiais, as autoridades competentes da Guiné-Bissau, estarem dotadas dos meios materiais e dos recursos humanos devidamente capacitados para o efeito", disse.

Presente na cerimónia, que decorreu no Centro Cultural Português, esteve também o oficial de ligação do Ministério da Administração Interna, superintendente Marco Martins, que explicou que o protocolo de parceria consiste essencialmente em formação e capacitação e vai passar também a contemplar formação na área de socorro e proteção civil.

"Este acordo traz uma nova visão do Ministério da Administração Interna para capacitar as forças e os serviços de segurança da Guiné-Bissau com ferramentas tecnológicas, que permitam também o desenvolvimento de ações de formação à distância", afirmou.

O secretário de Estado da Ordem Pública, Fernando Augusto Cabi, destacou a importância do ato que "visa reforçar a capacidade institucional no setor da segurança interna com o objetivo global de melhorar a resposta das autoridades aos fenómenos que se colocam no âmbito da segurança e administração interna através do aperfeiçoamento do nível de qualificação técnica dos elementos das instituições policiais".

"Gostaria de reafirmar o nosso compromisso em criar condições para que as nossas forças de segurança possam efetivamente estar mais preparadas para cumprirem cabalmente os serviços que constitucionalmente lhe são conferidos", acrescentou.

A cerimónia incluiu também a entrega de equipamentos informáticos às forças de segurança para que possam aceder a formações 'online' com os profissionais da polícia em Portugal.

