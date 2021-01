Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,522%, mínima de sempre e inferior à registada em 16 de setembro, quando foram colocados 1.250 milhões de euros à taxa de juro média de -0,497%.

A seis meses foram colocados hoje 750 milhões de euros em BT à taxa média de -0,554%, mínima de sempre, que compara com a verificada também em 16 de setembro, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,520%.

A procura atingiu 1.910 milhões de euros para os BT a 12 meses, 2,55 vezes o montante colocado, e 1.480 milhões de euros para os BT a seis meses, 1,97 vezes o montante colocado.

A IGCP tinha anunciado para hoje dois leilões de BT com maturidades informou que as maturidades em 16 de julho de 2021 (cerca de seis meses) e em 21 de janeiro de 2022 (cerca de 12 meses) com um montante indicativo global de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

