Portugal coloca 1.492 ME a 5 e 10 anos a juros mais baixos que em abril

Portugal colocou hoje 1.492 milhões de euros, acima do máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a cinco e 10 anos, a juros mais baixos face aos anteriores leilões com maturidades semelhantes de 22 de abril, foi anunciado.