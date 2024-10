"Mais de um quarto do fundo aprovado encontra-se executado. A maior parcela de aprovação e de execução pertence ao programa Pessoas2030, com 1.739 milhões de euros dos 2.823 milhões de euros aprovados e 633 milhões de euros do total de 729 milhões de euros executados", lê-se numa nota divulgada no 'site' do Portugal 2030.

Destaca-se ainda o programa Açores2030, com 58 milhões de euros executados dos 59 milhões de euros que aprovou.

As operações do PT 2030 aprovadas incidem sobre áreas como formação superior e avançada, qualificação inicial no apoio aos cursos profissionais, apoios ao emprego, igualdade de acesso a serviços de educação, investimento empresarial, assistência técnica, infraestrutura ferroviária e requalificação de adultos.

Entre setembro de 2024 e agosto de 2025 estão programados 376 avisos para a apresentação de candidaturas.

Neste período deverão ser mobilizados cerca de 4.700 milhões de euros de fundos europeus nas várias regiões do país.

O PT 2030 tem uma dotação de 22.995 milhões de euros até 2027.

Destes, 8.944 milhões de euros foram colocados a concurso, sendo que 43% pertencem ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 34% ao Fundo Social Europeu+ e 19% ao Fundo de Coesão.

A mesma nota revelou que os 283 avisos encerrados lançaram a concurso mais de 4.200 milhões de euros de fundo.

Por programa, no que diz respeito ao fundo a concurso aberto, o Norte2030 surge a liderar com 1.309 milhões de euros.

Segue-se o Sustentável2030 (1.045 milhões de euros), o Compete2030 (571 milhões de euros), o Centro2030 (520 milhões de euros) e o Pessoas2030 (381 milhões de euros).

Depois surgem o Alentejo2030 (192 milhões de euros), o Lisboa2030 (180 milhões de euros), o Açores2030 (178 milhões de euros), o Alrgarve2030 (124 milhões de euros), o Mar2030 (157 milhões de euros) e o Madeira 2030 (24 milhões de euros).

O Programa de Assistência Técnica, por seu turno, conta com 78 milhões de euros de fundo a concurso (fechado).

