Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique vai passar a explorar porto de Nacala A empresa pública Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique vai passar a explorar o porto de Nacala, no norte do país, a partir de janeiro, quando terminar a concessão à Corredor de Desenvolvimento do Norte (CDN), anunciou hoje o Governo.





"A exploração comercial do serviço portuário no perímetro da Concessão Portuária do Porto de Nacala passa para a responsabilidade da Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique", lê-se no comunicado sobre as decisões da reunião de hoje do Conselho de Ministros.

A CDN é uma sociedade anónima constituída e registada em Moçambique, cujo objetivo é a gestão, reabilitação e exploração comercial de forma integrada das infraestruturas do porto de Nacala e da rede ferroviária do norte de Moçambique através de concessões que começaram em janeiro de 2005.